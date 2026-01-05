Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Джо Байден проявил особую активность в принятии 907-й поправки

Политика Материалы 5 января 2026 21:19 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

БАКУ/Trend/- Джо Байден проявил особую активность в принятии 907-й поправки. Достаточно только одного факта, чтобы понять, почему наши отношения с администрациями Обамы-Байдена и Байдена-Блинкена были не на желаемом уровне.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 5 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Отношения с администрацией Обамы-Байдена были довольно отстраненными, а администрация Байдена-Блинкена фактически ввергла наши отношения в кризис», - подчеркнул глава государства.

