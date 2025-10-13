Cкончался известный азербайджанский поэт Алисамид Кюр

БАКУ /Trend Life/ - На 71 году жизни скончался известный азербайджанский поэт Алисамид Кюр (Джафарли), сообщает Trend Life.

Алисамид Кюр родился 8 февраля 1954 года в городе Сальяны в семье учителей. В 1981 году с отличием окончил факультет театроведения Азербайджанского государственного института искусств имени Мирзаага Алиева (ныне – Государственный университет культуры искусств). Работал редактором в Комитете по телерадиовещанию Азербайджана, занимал различные должности на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и в Азербайджанском театральном музее. С 1988 года - член Союза писателей Азербайджана. В 1989 году работал заведующим отделом бюро по пропаганде литературы и авторских прав Союза писателей Азербайджана, заведующим отделом в литературной газете "Yol" (Путь) при Азербайджанском центре художественного перевода и литературных связей. В 1991-1994 годах был главным редактором газеты "Yol". В 1989–1995 годах был членом правления Союза писателей Азербайджана. До последних дней являлся ответственным секретарём журнала мировой литературы "Хазар" при Центре переводов при Кабинете Министров Азербайджанской Республики.

Его стихи переводились на разные языки мира, публиковались в поэтических альманахах и литературных журналах. В течение 20 лет представлял Азербайджан на поэтических встречах, проходивших в разных городах мира.

Отец актера Горгуда Джафара.

