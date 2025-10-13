Строительство дороги Горадиз-Агбенд планируется завершить в следующем году

БАКУ/ Trend/ - Строительство автомобильной и железной дорог Горадиз-Агбенд планируется завершить в течение следующего года.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Шахин Мустафаев в ходе выступления на трехсторонней встрече с представителями Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

«Этот важный объект транспортной инфраструктуры сформирует новую ветку международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг», а также сыграет роль нового маршрута, соединяющего Персидский залив с Черным морем», — подчеркнул Ш. Мустафаев.

