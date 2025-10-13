Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
В Исламабаде проходит III трехсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции (ФОТО)

Политика Материалы 13 октября 2025 10:29 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - 13 октября в столице Пакистана, Исламабаде, началась третья трёхсторонняя встреча спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

Об этом Trend сообщили в отделе связей с общественностью и прессой Милли Меджлиса.

Сначала состоялось Исполнительное заседание встречи.

В мероприятии приняли участие спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, спикер Национальной ассамблеи Исламской Республики Пакистан Сардар Аяз Садиг и спикер Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш. Спикеры подчеркнули важность братских отношений между нашими странами и парламентами на высоком уровне и выразили уверенность, что эта встреча придаст мощный импульс достижению целей и задач трёхстороннего парламентского сотрудничества.

На Исполнительном заседании состоялся широкий обмен мнениями по вопросам повестки дня.

Затем началась церемония открытия Третьей трёхсторонней встречи спикеров парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции.

Следует отметить, что сегодня трёхсторонняя встреча продолжится выступлениями спикеров парламентов и обширными дискуссиями с участием депутатов.

