ООН остаётся важнейшей опорой международного порядка для Казахстана - Токаев

АСТАНА /Trend/ - ООН остается для Казахстана незаменимым и важнейшим столпом международного порядка.

Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на церемонии, посвящённой открытию Регионального центра ООН по целям устойчивого развития в Алматы, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что открытие центра имеет стратегическое значение как для страны, так и для ООН, являясь мощным посланием международному сообществу о растущей роли Центральной Азии на глобальной арене.

Президент отметил, что подписание Соглашения об учреждении центра знаменует собой новый этап многолетнего партнёрства Казахстана с ООН.

"На фоне нарастающей геополитической турбулентности, конфликтов, климатических изменений и угроз продовольственной безопасности Организация Объединенных Наций должна играть ключевую роль в обеспечении более безопасного и стабильного мира. ООН остается для Казахстана незаменимым и важнейшим столпом международного порядка", - сказал он.