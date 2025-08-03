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ООН остаётся важнейшей опорой международного порядка для Казахстана - Токаев

Казахстан Материалы 3 августа 2025 16:00 (UTC +04:00)
ООН остаётся важнейшей опорой международного порядка для Казахстана - Токаев
Фото: Акорда

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Мадина Усманова
Мадина Усманова
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АСТАНА /Trend/ - ООН остается для Казахстана незаменимым и важнейшим столпом международного порядка.

Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления на церемонии, посвящённой открытию Регионального центра ООН по целям устойчивого развития в Алматы, сообщает пресс-служба Акорды, передает Trend.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что открытие центра имеет стратегическое значение как для страны, так и для ООН, являясь мощным посланием международному сообществу о растущей роли Центральной Азии на глобальной арене.

Президент отметил, что подписание Соглашения об учреждении центра знаменует собой новый этап многолетнего партнёрства Казахстана с ООН.

"На фоне нарастающей геополитической турбулентности, конфликтов, климатических изменений и угроз продовольственной безопасности Организация Объединенных Наций должна играть ключевую роль в обеспечении более безопасного и стабильного мира. ООН остается для Казахстана незаменимым и важнейшим столпом международного порядка", - сказал он.

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