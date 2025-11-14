Для развития Среднего коридора важно совершенствование "мягкой" инфраструктуры - генсек IRU

БАКУ/Trend/ - Развитие Среднего коридора требует не только строительства дорог, но и мер по совершенствованию "мягкой" инфраструктуры, обеспечивающей эффективные трансграничные перевозки.

Об этом сказал Генеральный секретарь Международного союза автомобильного транспорта (IRU) Умберто де Претто, выступая на высокоуровневом диалоге Международного транспортного форума (ITF), который прошел на этой неделе в Ташкенте, сообщает Trend со ссылкой на IRU.

«В глобализированной экономике коммерческий автомобильный транспорт — это не просто способ перевозки. Это жизненно важный производственный инструмент, соединяющий предприятия, поставщиков и рынки по всему миру.

Устойчивое развитие невозможно без надежных транспортных коридоров и эффективной инфраструктуры. Но одной инфраструктуры недостаточно. Качественное перемещение грузов требует внедрения мер, направленных на устранение узких мест на границах, задержек при погрузке и разгрузке, неофициальных платежей, ограничительных политик, чрезмерных проверок и административных процедур. IRU приветствует каждый миллиметр новой дороги, особенно вдоль Среднего коридора", - подчеркнул Умберто де Претто.

Отметим, что Средний коридор представляет собой транспортно-торговый маршрут, проходящий через ряд стран региона и соединяющий Азию с Европой. Он служит альтернативой традиционным Северному и Южному коридорам.

Маршрут начинается в Китае и пролегает через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан. Затем он пересекает Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию, после чего выходит в Европу. Средний коридор - это сухопутный маршрут, который минует более длинные морские пути, связывая восточные районы Азии, включая Китай, с Европой.