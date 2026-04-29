Кандидатура Азербайджана выдвинута в члены Совета МСЭ на 2027–2030 гг. (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Кандидатура Азербайджана выдвинута в члены Совета Международного союза электросвязи (МСЭ) на 2027–2030 годы.

Об этом сообщили Trend в министерстве цифрового развития и транспорта.

Согласно информации, в Женеве проходит заседание Совета МСЭ. Азербайджан на мероприятии представлен делегацией во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Самеддином Асадовым.

На заседании Совета были обсуждены отчёт Всемирной конференции по развитию электросвязи (WTDC-25), состоявшейся в Баку, подготовка к Полномочной конференции МСЭ, которая состоится в этом году, а также ко Всемирной конференции радиосвязи и Ассамблее радиосвязи, запланированным на 2027 год. В центре внимания также находились Стратегический и Финансовый план на 2028–2031 годы и другие вопросы.

Отмечено, что кандидатура Азербайджана выдвинута в члены Совета МСЭ на 2027–2030 годы, а кандидатура представителя «Азеркосмоса» - в Комитет по регулированию радиосвязи. В рамках заседания Совета заместитель министра Самеддин Асадов встретился с генеральным секретарём МСЭ Дорином Богданом Мартином. На встрече была представлена информация о мерах, реализуемых в Азербайджане в направлении цифрового развития, и обсуждены возможности расширения существующего сотрудничества.

Замминистра также провёл двусторонние встречи с заместителем министра транспорта и инфраструктуры Турции Омером Фатихом Сайаном, заместителем министра искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана Досжаном Мусалиевым и заместителем министра промышленности и информационных технологий Китая Сюн Цзицзюнем. Эти встречи важны с точки зрения представления позиции Азербайджана в сфере цифрового развития на международном уровне, расширения обмена опытом в области искусственного интеллекта и инноваций, а также формирования новых возможностей двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Согласно информации, перед заседанием Совета МСЭ состоялась неофициальная встреча министров. На ней обсуждались возможности использования новых технологий государствами-членами, повышение участия частного сектора, совершенствование модели финансирования, вопросы сотрудничества с ООН и другие вопросы.