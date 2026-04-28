  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

В Азербайджане будет определен порядок проведения конкурсов по финансированию проектов в сфере культуры

28 апреля 2026 17:52 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в сфере культуры будет определен порядок проведения конкурсов по финансированию проектов.

Как сообщает Trend, это отражено в законе о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики «О культуре», утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

В соответствии с законом, грантовое финансирование проектов в сфере культуры будет осуществляться согласно закону Азербайджанской Республики «О грантах» с целью стимулирования инновационной деятельности и исследований, направленных на развитие и повышение качества услуг в сфере культуры, а также культурно-творческих индустрий, развитие инфраструктуры учреждений культуры, повышение осведомленности в сфере культуры.

Порядок проведения конкурсов по грантовому финансированию проектов в сфере культуры определяется органом (учреждением), назначенным соответствующим органом исполнительной власти.

В законодательстве понятие «культурные индустрии» заменено термином «культурные и креативные индустрии».

Лента

Лента новостей

Читать все новости