В Баку в жилом доме вспыхнул пожар, есть погибший (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На горячую линию «112» министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом доме, расположенном на улице Расула Рза в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, в ответ на полученную информацию в район были немедленно направлены силы Государственной противопожарной службы министерства.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных, пожар, вспыхнувший на кухне квартиры, расположенной на 5-м этаже пятиэтажного жилого дома, был быстро потушен, что предотвратило его распространение по всей квартире.

В результате пожара в кухне двухкомнатной квартиры общей площадью 50 квадратных метров сгорели шкаф и плита.

Тело владелицы квартиры, Алиевой Айлы Агагасан гызы, 1939 года рождения, было обнаружено пожарными у входа в дом и передано соответствующим органам.

Большая часть квартиры и другие квартиры защищены от пожара.