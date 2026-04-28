  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

В Азербайджане вносятся изменения в закон в связи с таможенным оформлением товаров

28 апреля 2026 20:40 (UTC +04:00)
В Азербайджане вносятся изменения в закон в связи с таможенным оформлением товаров

Читайте Trend в

Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Товары и транспортные средства, не прошедшие таможенное оформление в течение шести месяцев, будут переданы в государственную собственность.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс, включенном в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 1 мая.

Так, товары и транспортные средства, которые не были оформлены или оформление которых не было завершено в течение шести месяцев со дня пересечения таможенной границы, будут переданы в государственную собственность.

Согласно действующему законодательству, в государственную собственность передаются товары и транспортные средства, конфискованные на основании вступившего в силу решения суда по уголовным делам и иным правонарушениям в сфере таможенного дела, а также товары, от которых лицо отказалось в пользу государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости