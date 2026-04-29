В Ходжалы отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев

БАКУ/Trend/ - Сегодня в Ходжалинский район Азербайджана отправлена очередная группа бывших вынужденных переселенцев.

Как сообщает Тrend, 29 апреля из Агдама в села Бадара, Ханабад, Тезебина и Ханъюрду Ходжалинского района отправлена очередная группа семей переселенцев, ранее временно проживавших в различных регионах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в село Бадара переселяются 16 семей (59 человек), в село Ханабад – 10 семей (46 человек), в село Тезебина – 3 семьи (15 человек), а в село Ханъюрду – 4 семьи (25 человек).

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается реализация программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории.