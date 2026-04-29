Нидерланды видят большие возможности для сотрудничества с Азербайджаном в водном секторе - посол

БАКУ/Trend/ - Нидерланды видят большие возможности для сотрудничества с Азербайджаном в водном секторе.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила посол Нидерландов в Азербайджане Марианн де Йонг на брифинге по случаю Дня короля в Баку.

"Мы стараемся определить направления, в которых можем более активно сотрудничать, обмениваться опытом и приносить дополнительную пользу азербайджанскому обществу и экономике. Мы видим потенциал не только в экономике, но и в сфере юстиции. Однако в экономическом блоке я хотела бы выделить три направления: водные ресурсы, сельское хозяйство и транспортная связанность", - отметила она.

Де Йонг подчеркнула, что Нидерланды исторически развивались во взаимодействии с водой - значительная часть территории страны была создана благодаря управлению водными ресурсами, осушению земель и инженерным решениям.

"У нас многовековой опыт в этой сфере. Поскольку Азербайджан также определил водные вопросы как приоритет, голландские компании и институты активно изучают возможности сотрудничества с правительством и частным сектором", - сказала посол.