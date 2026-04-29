БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня Азербайджан и Мальдивы взаимно перешли на безвизовый режим.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления в силу «Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований владельцев общегражданских паспортов», подписанного 24 сентября 2025 года в городе Нью-Йорк.

Таким образом, в соответствии с положениями соглашения, документ вступает в силу 29 апреля 2026 года.

Согласно соглашению, граждане, имеющие действительные общегражданские паспорта Азербайджанской Республики, и граждане, имеющие действительные общегражданские паспорта Мальдивской Республики, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда или транзита через территорию государства другой стороны, а также для пребывания на этой территории сроком не более 90 дней с даты въезда.