Роль частного сектора в ВВП Азербайджана ежегодно возрастает - Микаил Джаббаров

Материалы 29 апреля 2026 10:30 (UTC +04:00)
Садиг Джавадов
БАКУ/ Trend/ - Роль частного сектора в ВВП Азербайджана ежегодно возрастает.

Как сообщает Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии в Баку на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика".

"Ресурсы частного сектора не безграничны. Обеспечение доступа к этим ресурсам и их гармоничное предоставление предпринимателям находится в центре нашего внимания", - отметил министр.

Напомним, что согласно распоряжению Президента Азербайджанской Республики от 21 апреля 2016 года, ежегодно 25 апреля в Азербайджане отмечается как "День предпринимателей".

