В Азербайджане расширен перечень сведений для внесения в реестр резидентов индустриального парка

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане расширен перечень сведений, подлежащих внесению в реестр резидентов индустриального парка.

Как сообщает Trend, соответствующее решение вступило в силу с 24 апреля.

Так, в реестр будут включаться следующие сведения об индустриальном парке: дата, номер и вид акта о его создании; наименование, цель создания, профиль деятельности и срок функционирования; площадь территории и административно-территориальная единица, на которой он расположен; дата и номер регистрации сведений в реестре; данные об изменениях в сведениях, внесённых в реестр.