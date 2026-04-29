В Баку прошло второе заседание комитета Азербайджана и ОАЭ по стратегическому партнерству (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 28 апреля в Баку состоялось второе заседание Комитета по сотрудничеству в рамках Всеобъемлющего стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

Об этом сообщили Trend в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Заседание прошло под председательством сопредседателей комитета: с азербайджанской стороны - заместителя министра иностранных дел Ялчина Рафиева, со стороны ОАЭ - государственного министра Саида Аль Хаджри.

В рамках работы комитета состоялась двусторонняя встреча Я. Рафиева и С. Аль Хаджри. Затем под руководством сопредседателей, при участии послов обеих стран и представителей соответствующих государственных органов, состоялось заседание в расширенном составе. На основе отчетов, представленных подкомитетами, было обсуждено развитие сотрудничества по различным направлениям.

В рамках встречи были рассмотрены работы, проделанные со времени первого заседания комитета, состоявшегося в ноябре прошлого года в Абу-Даби, оценены достигнутые результаты, а также состоялся обмен мнениями по приоритетным направлениям на предстоящий период, конкретным инициативам и совместным проектам.

Сопредседатели положительно оценили процесс реализации согласованных в рамках первого заседания комитета дорожной карты и планов работы, подчеркнув важность дальнейшего углубления сотрудничества, ориентированного на конкретные результаты. Наряду с этим была выражена договоренность о выдвижении новых инициатив на предстоящий период, дальнейшем совершенствовании существующих механизмов и укреплении институциональных основ сотрудничества.

В заседании также приняли участие представители Азербайджанской Республики от министерств экономики, энергетики, юстиции, обороны, внутренних дел, цифрового развития и транспорта, науки и образования, культуры и сельского хозяйства, а также Государственного агентства по туризму, Агентства по продовольственной безопасности Азербайджанской Республики, SOCAR, Азербайджанского инвестиционного холдинга и холдинга AZCON.