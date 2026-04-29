Государственная поддержка частного сектора будет расширена - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Государственная поддержка частного сектора продолжается и будет расширена.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика" в Баку.

Он отметил, что в число инструментов этой поддержки входят особые промышленные зоны, льготы по налогам и другим платежам на освобожденных от оккупации территориях, преференции по социальным выплатам, механизмы поддержки, связанные с коммунальными расходами, а также субсидирование процентных ставок по кредитам:

"Эти инструменты уже доказали свою привлекательность и в дальнейшем будут развиваться. Кроме того, прогнозируется, что роль Нахчыванской Автономной Республики в экономике страны возрастет и в будущем еще более усилится. Считаем, что открытие Зангезурского коридора внесет важный вклад в экономическое развитие страны в этом отношении".

Министр также отметил, что на упреждающей основе государством заранее создаются условия для применения налоговых льгот и специальных налоговых режимов.

Кроме того, министр заявил, что быстрое развитие транспортно-логистического сектора страны служит не только перевозке грузов, поступающих из-за рубежа, но в первую очередь укреплению национальной экономики и выводу производимой в Азербайджане продукции на ближние и дальние рынки. По его словам, два из трех основных элементов в этой сфере – вопросы связей и торгового режима – уже решены.

Министр подчеркнул важность более активного учета потребностей бизнеса в выходе на внешние рынки. Вместе с тем он отметил, что из-за ограниченного числа торговых соглашений сохраняются высокие таможенные пошлины и тарифы. Устойчивое развитие страны не может ограничиваться внутренним рынком, поскольку экспортный потенциал предприятий существенно различается.

Касательно стимулирования экспорта министр сообщил, что государством внедряются новые механизмы для покрытия транспортно-логистических расходов и поддержки других расходов, связанных с экспортом, и ожидаются результаты этих мер.