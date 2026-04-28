Новый взгляд в технике 3D – создана эксклюзивная коллекция "Узоры, оживляющие сказки. Карабахские ковры" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В результате сотрудничества ОАО "Азерхалча" и художника Фарида Расулова создана эксклюзивная коллекция ковров "Узоры, оживляющие сказки. Карабахские ковры". Этот проект представляет собой не просто новый взгляд на ковровое наследие Азербайджана - он исследует, переосмысливает и интегрирует его в современный визуальный контекст, сообщили Trend Life в пресс-службе "Азерхалча".

Первая презентация коллекции состоится в рамках Международного фестиваля ковра-2026 с 1 по 3 мая в выставочном салоне QGallery в старинной части Баку - Ичеришехер.

В коллекцию вошли шесть уникальных ковров: "Сказка о белом коне и птицах", "Легенда карабахского коня", "Узор изящества", "Эхо золотых перьев", "Тигр в узорах" и "Гранат - корона ночи".

Коллекция "Узоры, оживляющие сказки. Карабахские ковры", выполненная в технике 3D из шерсти и шелка, превращает орнаментальную логику карабахской школы ковроткачества в самостоятельные визуальные истории. Карабахская школа ковроткачества является одной из древнейших и богатейших художественных традиций Азербайджана. Эти ковры отличаются ярким художественным оформлением, насыщенной цветовой палитрой и своеобразными техническими особенностями. Карабахская школа особенно выделяется своим лирическим натурализмом. Флористические арабески, птицы в полете, настороженные тигры и символический карабахский конь наполняют композиции этих ковров. В этих исторических композициях природа не просто изображается - она одушевляется.

Сохраняя структурную целостность традиционного ручного ткачества, а также техники работы с натуральной шерстью и растительными красителями, Фарид Расулов заново выстраивает композицию посредством расширенных цветовых плоскостей, намеренной пространственной ясности и современного ритма. В результате рождаются не реконструкция прошлого и не абстракция ради самой абстракции - каждый ковер становится точкой пересечения времен.

Символический белый конь превращается в воплощение кинетической энергии, гранат эволюционирует в "корону ночи", а тигр предстает одновременно хранителем и метафорой. Через упрощение форм, усиление выразительности и хроматический контраст художник выводит орнамент из фона и делает его главным героем композиции.

Таким образом, ковер преодолевает свои исторические рамки декоративного искусства, становясь носителем культурной памяти и платформой развивающейся идентичности.

Сказания, вплетенные в орнаменты карабахской школы ковроткачества, оживают в ритме современного Азербайджана, находящегося сегодня в центре мирового внимания.

