Как мугам хранит наш духовный код (ФОТО)

Культура Материалы 28 апреля 2026 18:03 (UTC +04:00)
Фото: Международный центр мугама

Динара Захрабекова
БАКУ /Trend Life/ - В рамках совместного проекта Международного центра мугама и телеканала "Культура" состоялся концерт "Вечер мугама", представивший насыщенную программу, включающую известные и уникальные по своей сложности мугамы и теснифы, и вновь порадовавшую гостей великой музыкой в прекрасном исполнении, сообщает Trend Life.

Концерт сложился из контрастов: от мугамов "Шур" и "Шуштер", в основе которых лежат фундаментальные лады, до лиричных народных песен. Эмоциональная напряженность "Заминхаре", жизнеутверждающая сила "Шур" или глубокий лиризм "Сегяха" - каждый из этих мугамов дарил свои, неповторимые чувства. Исполняя "Гюллю кафие" и "Гатар", ханенде сумели найти баланс между вековыми традициями и свободой личной интерпретации. Публика чутко улавливала каждое движение мелодии, а восторженная атмосфера зала лишь подтвердила - эта музыка по-прежнему обладает удивительной силой затрагивать самые сокровенные струны человеческой души.

Мугамы и теснифы ожили в талантливом исполнении вокалистов. Проникновенное исполнение заслуженной артистки Севиндж Сариевой, Эхтирама Гусейнова и Нигяр Шабановой задало тон всему вечеру, погружая слушателей в мир классических образов. Свое особое прочтение этого бесценного народного достояния представили солисты Центра Айшан Мехтиева и Эльгиз Алиев. Внесли новые краски в программу и выступления победителя IX Телевизионного конкурса мугама Ахада Агаева и Лейлы Рахимовой. Все выступления наполнили зал дыханием и искренностью народной музыки.

Ханенде аккомпанировали заслуженная артистка Тарана Алиева (канон), Кямал Нуриев (тар), Джейхун Мурадов (кяманча), Рафаэль Аскеров (балабан), Амиль Мустафаев (нагара) и Васиф Юсибли (уд). Магия инструментов и мастерство исполнителей помогли ярче раскрыться голосам ханенде.

Сохранение традиций мугама сегодня - это защита нашей духовной независимости. В мире, который стремительно меняется, каждый такой вечер подтверждает, что великое наследие предков продолжает жить, вдохновлять и оставаться вечным эталоном красоты и мудрости.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

Как мугам хранит наш духовный код (ФОТО)
