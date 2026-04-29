Динамика пассажиропотока в основных аэропортах Грузии в первом квартале 2026 г.

БАКУ/Trend/ - Пассажиропоток в основных аэропортах Грузии в первом квартале 2026 года демонстрировал разнонаправленную динамику: рост в Тбилиси и Кутаиси и резкое снижение в Батуми, сообщает в среду Trend со ссылкой на Службу гражданской авиации страны.

В январе–марте аэропорты Грузии обслужили 1 605 500 пассажиров на регулярных и чартерных рейсах, что на 4,28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на перебои, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке и в регионе Персидского залива.

Тбилисский международный аэропорт обслужил 1 099 204 пассажира, что на 8% больше в годовом выражении. Кутаисский международный аэропорт принял 386 238 пассажиров, рост составил 7%. Батумский международный аэропорт обслужил 115 785 пассажиров, что на 25,6% меньше, чем в первом квартале 2025 года.

За первые три месяца 2026 года было выполнено 7 799 рейсов, включая 5 669 регулярных и 2 130 чартерных, что на 9% больше в годовом выражении.

Использование воздушного пространства Грузии — включая взлёты, посадки и пролёты — увеличилось на 14% и достигло 72 546 операций.

Грузовые авиаперевозки также выросли: в январе–марте было перевезено 10 177 тонн грузов, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По пассажиропотоку лидером рынка остаётся Wizz Air, удерживая 20% доли и перевезя 326 670 пассажиров.