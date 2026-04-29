АБР одобрил проект по созданию пограничных пунктов пропуска нового поколения с участием Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил проект по развитию пограничных пунктов пропуска нового поколения для стран Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (CAREC), сообщает в среду Trend со ссылкой на банк.

Региональный проект охватывает Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Монголию, Пакистан, Китай, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Реализация проекта будет поддержана за счёт Специального фонда технической помощи в размере 1 миллиона долларов США.

Техническая помощь направлена на поддержку АБР и стран-участниц с развивающейся экономикой, с особым акцентом на государства CAREC, в развитии пограничных пунктов пропуска с учетом климатических и инновационных решений. В рамках инициативы будет использоваться платформа CAREC для продвижения проектов модернизации пограничной инфраструктуры в рамках механизма BUILD, который предусматривает финансирование серии небольших проектов на транспортных коридорах региона.

Техническая помощь включает подготовку как минимум трёх приоритетных проектов по пограничным пунктам пропуска в регионе CAREC, включая предварительное обоснование, технико-экономические обоснования и комплексную экспертизу; разработку нового подхода к подготовке и реализации проектов пограничных пунктов пропуска, которые будут финансироваться через механизм BUILD; мероприятия по наращиванию потенциала стран CAREC в области развития и управления пограничной инфраструктурой.

Ожидается, что проект улучшит инфраструктуру и процедуры на границах, а также сократит время и затраты на торговлю вдоль транспортной сети CAREC.