Обсуждено сотрудничество в сфере здравоохранения Азербайджана и ОАЭ (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Обсуждено сотрудничество в сфере здравоохранения Азербайджана и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Обсуждения состоялись в ходе встречи министра здравоохранения Азербайджанской Республики Теймура Мусаева с делегацией во главе с государственным министром Министерства иностранных дел ОАЭ Саидом бин Мубараком Аль-Хаджири, сообщили Trend в Министерстве здравоохранения.

Отмечено, что Т.Мусаев подчеркнул важную роль визитов Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты, а Шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна - в Азербайджан, в том числе в Карабах, а также состоявшихся в ходе этих визитов обсуждений, которые играют важную роль в расширении связей между двумя странами.

Министр подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и ОАЭ в различных сферах, в том числе в секторе здравоохранения, успешно развивается. Он рассказал о проводимых в нашей стране реформах по модернизации системы здравоохранения, повышению качества медицинских услуг и внедрению цифровых решений в здравоохранение.

Государственный министр Министерства иностранных дел ОАЭ Саид бин Мубарак Аль-Хаджири выразил благодарность за оказанное гостеприимство и подчеркнул, что его страна готова к дальнейшему расширению сотрудничества с Азербайджаном в сфере здравоохранения.

В ходе встречи стороны подробно обсудили текущее состояние сотрудничества в сфере здравоохранения и перспективы его дальнейшего развития. Особое внимание было уделено внедрению инновационных медицинских технологий, развитию инфраструктуры здравоохранения, повышению качества медицинских услуг, созданию цифровых систем здравоохранения.

Наряду с этим состоялся обмен мнениями по вопросам подготовки медицинских кадров и программ повышения квалификации, сотрудничества в области исследований и инноваций, а также изучения и применения передового международного опыта.

В завершение стороны подчеркнули значимость подобных встреч для углубления взаимного сотрудничества и договорились о дальнейшем расширении связей в будущем и продолжении работы по конкретным проектам.