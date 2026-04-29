Азербайджан и Нидерланды проведут политические консультации

БАКУ/Trend/ - В этом году планируется провести политические консультации между Азербайджаном и Нидерландами в Гааге.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила посол Нидерландов в Азербайджане Марианн де Йонг на брифинге по случаю Дня короля в Баку.

"Сейчас мы подбираем дату для их проведения. Вероятнее всего, консультации состоятся после лета, однако окончательная дата пока не утверждена. Это очень хороший знак и логичное продолжение предыдущих консультаций между нашими странами. На этот раз они пройдут в Гааге", - сказала она.

Дипломат отметила, что министерства иностранных дел двух стран также поддерживают тесные контакты.

"На рабочем уровне поддерживается тесное взаимодействие с послом Азербайджана в Гааге. Кроме того, активные контакты поддерживаются и на министерском уровне", - отметила де Йонг.