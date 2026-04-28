В Баку состоялась международная научно-практическая конференция, посвящённая 103-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась международная научно-практическая конференция, посвящённая 103-летию со дня рождения академика Зарифы Алиевой и 80-летнему юбилею Национального центра офтальмологии, носящего её имя.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

Мероприятие было организовано министерством здравоохранения Азербайджанской Республики, Национальным центром офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой и Обществом офтальмологов Азербайджана.

Участники конференции посетили Аллею почётного захоронения и возложили цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа, мудрого государственного деятеля и архитектора современного независимого Азербайджана Гейдара Алиева. Также была с глубоким уважением почтена светлая память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены венок и цветы к её могиле.

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики.

В конференции приняли участие местные и зарубежные специалисты, в том числе известные офтальмологи из России, Турции, Италии, Узбекистана и других стран, которые поделились опытом в области современных медицинских технологий, диагностики и методов лечения.

Выступая на открытии конференции, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул значимость мероприятия и заявил: «Сегодня мы отмечаем важный этап в истории развития азербайджанской офтальмологии — яркий пример научных достижений, профессионализма и служения человечеству. Этот священный Центр, носящий имя Зарифы Алиевой, по сути, является не просто медицинским учреждением — это миссия. Эта миссия заключается в том, чтобы дарить людям свет и служить обеспечению здорового будущего».

Министр также отметил, что в настоящее время здравоохранение Азербайджана развивается во всех направлениях благодаря вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой: «Одним из передовых научно-медицинских учреждений на этом пути развития является Национальный центр офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой. Сегодня мы отмечаем не просто юбилей одного научного центра — мы обращаемся к славному пути научно-практического учреждения, которое занимает особое место в истории развития национального здравоохранения».

Директор Центра, профессор Эльмар Гасымов отметил, что проведение подобных мероприятий способствует формированию новых научных подходов и внедрению инновационных методов лечения.

Президент Национальной академии наук Азербайджана Иса Габиббейли подчеркнул, что научная деятельность Зарифы Алиевой сыграла важную роль в повышении международного авторитета азербайджанской медицинской науки.

Председатель комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Ахлиман Амирасланов отметил значимость проводимых реформ и международного сотрудничества в сфере здравоохранения.

В рамках мероприятия также выступили зарубежные специалисты, включая профессора Онер Гелишкен, которые поделились глобальным опытом и новыми тенденциями.

В ходе конференции состоялось официальное открытие Глазного банка в Национальном центре офтальмологии имени академика Зарифы Алиевой.

На конференции были широко обсуждены актуальные вопросы офтальмологии, включая развитие кератопластики в Азербайджане, роль Национального глазного банка, процессы от донорского этапа до трансплантации роговицы, мотивацию донорства, различные методы кератопластики и их долгосрочные результаты.

Также были представлены научные темы, связанные с оценкой воспалительных и противовоспалительных цитокинов в слёзной плёнке после глубокой передней ламеллярной кератопластики, а также с биомаркерами достижения оптимальных результатов при эндотелиальной кератопластике.

Обсуждения, проведённые в рамках конференции, способствуют обмену теоретическими знаниями и практическим опытом и будут способствовать формированию новых подходов в области офтальмологии.