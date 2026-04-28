Чехия углубляет связи с Казахстаном - в поисках энергетической безопасности вне ЕС

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прибыл в Казахстан в рамках турне по странам вне Европы, что говорит о том, что Прага усиливает поиск новых экономических опор за пределами ЕС.

Визит чешского премьера в Астану с делегацией из представителей около 50 крупнейших компаний выводит отношения Казахстана и Чехии в более практическую фазу. В фокусе - энергетика, промышленная кооперация, транспорт и новые инвестиции. По сути, речь идет не только о двусторонней повестке, но и о более широкой стратегии Чехии по диверсификации поставок сырья и расширению присутствия в Центральной Азии.

Экономическая база для этого уже сформирована. По оценкам казахстанской стороны, общий товарооборот между странами превысил 1,5 миллиарда долларов США с учетом нефтяного компонента. Без нефти взаимная торговля выросла на 13% и достигла около 700 миллионов долларов. Для сравнения, импорт Чехии из Казахстана в 2025 году оценивался примерно в 1,02 миллиарда долларов, экспорт Чехии - в 855 миллионов. Эти цифры показывают устойчивый рост и постепенное расширение номенклатуры торговли.

Ключевым драйвером остается энергетика. Казахстан входит в число крупнейших поставщиков нефти в Чехию, обеспечивая свыше 1 миллиона тонн поставок в год через маршрут Триест–TAL. Отдельный блок - уран и сотрудничество между Kazatomprom и ČEZ, которое рассматривается как часть более широкой повестки энергетической безопасности Европы.

Однако визит показывает, что отношения выходят за эти рамки. В Казахстане работают порядка 200 компаний с чешским капиталом, а накопленные чешские инвестиции оцениваются более чем в 350 миллионов долларов. Только в 2025 году валовый приток прямых инвестиций из Чехии вырос на 39%, до 59 миллионов. Это уже не только торговля, но и промышленное присутствие.

Особое внимание уделяется локализации производств. Переговоры со Skoda Transportation по модернизации транспорта Астаны и Алматы, проекты для КТЖ, а также обсуждение партнерства с Czechoslovak Group в оборонно-промышленной сфере указывают на движение в сторону индустриальной кооперации. Подписанные на бизнес-форуме шесть соглашений, по оценкам участников, могут измеряться десятками миллионов долларов.

Отдельный вопрос - логистика. Рост железнодорожных перевозок между странами на 18% за первый квартал 2026 года и интерес Чехии к Транскаспийскому маршруту показывают, что Казахстан рассматривается не только как рынок, но и как транзитный хаб. Для Праги это способ выйти на более широкие евразийские цепочки поставок.

Новая тема - технологии. На переговорах Андрея Бабиша и Олжаса Бектенова обсуждались цифровизация, GovTech, искусственный интеллект и критические минералы с глубокой переработкой. Это расширяет повестку за пределы традиционной торговли и соответствует интересу Казахстана к несырьевой диверсификации.

Перспективы отношений Казахстана и Чехии выглядят устойчивыми и прагматичными. Основой для этого может послужить взаимодополняемость экономик: ресурсы и растущий рынок Казахстана в обмен на чешские технологии, оборудование и опыт. Дальше отношения будут развиваться по векторам диверсификации - от сырьевых поставок к совместным производствам, сервисным хабам и технологическому трансферу.

Чехия видит в Казахстане надежный промышленный хаб, а Казахстан в Чехии - европейского партнера, готового инвестировать в технологии и несырьевые секторы экономики. Дальнейший успех будет зависеть от скорости реализации подписанных соглашений и способности бизнеса адаптироваться к меняющейся глобальной экономической повестке.