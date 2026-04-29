Обнародована стоимость ипотечных кредитов в Азербайджане, выданных за 20 лет

БАКУ /Trend/ - В период 2006–2026 годов в Азербайджане было выдано около 58 тысяч ипотечных кредитов на сумму 3,87 миллиарда манатов, а количество арендных квартир с обязательством выкупа достигло 9306.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, национальный координатор 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) Анар Гулиев на мероприятии на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика" в Баку.

Он отметил, что по гарантиям и субсидиям за этот период применены механизмы поддержки на сумму 707 миллионов манатов.

А.Гулиев сказал, что ипотечное кредитование, активизировав рынок жилья, ускорило реализацию новых проектов и повысило инвестиционную привлекательность строительного сектора:

"Этот инструмент наряду с формированием более стабильной и прогнозируемой рыночной среды для местных и иностранных предпринимателей послужил повышению социального благосостояния, долгосрочному и стабильному развитию строительного сектора.

Именно с учетом вышеуказанного, последовательной политики, реализуемой в области градостроительства, восстановления и строительства, жилищного обеспечения, нашего вклада в глобальные вызовы, связанные с изменением климата и урбанизацией, а также совместных инициатив с Программой ООН по населенным пунктам, 2026 год объявлен в Азербайджанской Республике "Годом градостроительства и архитектуры".