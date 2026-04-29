Кыргызстан и американский штат Юта обсудили расширение сотрудничества в ключевых сферах

ТАШКЕНТ /Trend/ - Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев провел встречу с американской делегацией, которую возглавил председатель сената штата Юта Стюарт Адамс, сообщили в кабинете министров, передает Trend.

Согласно информации, стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах образования, здравоохранения, инноваций, цифровой трансформации и современных технологий.

Отдельное внимание было уделено вопросам расширения экономических связей с деловыми кругами штата Юта.

Адылбек Касымалиев подчеркнул готовность кыргызской стороны к выстраиванию комплексного взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также к развитию сотрудничества между государственными структурами, бизнесом и общественными институтами.

Стюарт Адамс, в свою очередь, поблагодарил за теплый прием и отметил впечатляющие темпы экономического развития Кыргызстана, пожелав стране дальнейших успехов.

Он также подтвердил заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства по направлениям, представляющим взаимный интерес.

По итогам встречи глава кабмина пригласил официальную и спортивную делегацию штата Юта принять участие в VI Всемирных играх кочевников, которые пройдут в Кыргызстане с 31 августа по 6 сентября 2026 года.