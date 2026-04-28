В Иране введен запрет на экспорт стальной продукции

БАКУ /Trend/ - Организация развития торговли Ирана с 26 апреля ввела запрет на экспорт стальной продукции.

Как сообщает Trend, в связи с этим Организация развития торговли направила письмо в Таможенную администрацию Ирана.

Отметим, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год.

На фоне военных воздушных ударов США и Израиля по Ирану несколько сталелитейных заводов в Иране получили серьезные повреждения.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.