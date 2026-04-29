БАКУ/Trend/ - Обсуждено развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Южной Кореей.

Обсуждения состоялись в ходе телефонного разговора между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Юлем, сообщили Trend в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

В ходе телефонного разговора обсуждались текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Республикой Корея, а также вопросы регионального сотрудничества.

Была подчеркнута значимость участия корейских компаний в ряде реализуемых в Азербайджане проектов, а также отмечено наличие широких возможностей для дальнейшего развития сотрудничества в экономической сфере.

Отмечено, что Совместная комиссия по экономическому сотрудничеству между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Корея играет важную роль в развитии отношений.

Была доведена до внимания значимость интенсификации механизма консультаций между министерствами иностранных дел и взаимных визитов.

Стороны затронули вопросы взаимодействия в рамках платформ регионального сотрудничества и рассмотрели возможности расширения партнерства в различных областях. Корейская сторона с удовлетворением подчеркнула председательство Азербайджана в Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.