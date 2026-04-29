При поддержке Фонда Гейдара Алиева "Проект Венгерская рапсодия" проводит съемки в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При поддержке Министерства культуры и инноваций Венгрии, Министерства культуры Азербайджанской Республики и Фонда Гейдара Алиева ансамбль "Проект Венгерская рапсодия" проводит в нашей стране съемки очередного музыкального проекта.

Как сообщает Trend, по замыслу осуществляется творческое сотрудничество между мастерами искусств двух стран: музыкальным ансамблем, созданным под руководством международно признанного саксофониста и композитора Балинта Барсони (Balint Barsony), и известными азербайджанскими исполнителями мугама - народным артистом Мансумом Ибрагимовым и победительницей Телевизионного конкурса мугама Камилой Набиевой. Основная цель - воссоздать музыкальные следы тюрко-венгерских культурных связей посредством современного и самобытного музыкального языка.

В рамках сотрудничества также были сняты видеоклипы на композиции Mehriban olaq и Sarı gəlin. Съёмки проходили в различных живописных местах Азербайджана - в Международном центре мугама, Девичьей башне, Центре Гейдара Алиева, Sea Breeze, у горы Бешбармаг и на побережье Каспийского моря.

"Проект Венгерская рапсодия" был создан в 2014 году под руководством Балинта Барсони. В рамках визита также состоялся концерт коллектива в Международном центре мугама.

"Проект Венгерская рапсодия" выступал в Германии, Словакии, Румынии, Турции, Казахстане, Китае и ряде других стран. Эти выступления - не просто музыкальная программа, а творческая платформа, укрепляющая культурный диалог и связи между родственными народами.