Число зарегистрировавшихся на WUF13 превысило 23 тысячи

БАКУ/ Trend/ - Для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) зарегистрировались 23 350 человек, представляющих 175 стран.

Как сообщает Trend, об этом заявил председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на мероприятии на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика" в Баку.

Он отметил, что процесс регистрации постепенно активизировался и продолжается в настоящее время.

"Отрадно, что 13,3% от этого числа составляют субъекты предпринимательства. Это самый высокий показатель в истории Всемирного форума городов", - подчеркнул он.

Напомним, что WUF13 пройдет в Баку с 17 по 22 мая. Это престижное мероприятие организовано в рамках тесного сотрудничества Азербайджана с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat). Основная цель форума - обеспечить глобальный обмен опытом в области устойчивого градостроительства, «умных городов» и инновационных городских решений.