Диверсификация экономики составляет основу наших стратегических целей - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Диверсификация экономики составляет основу наших стратегических целей, и уже ненефтегазовый сектор стал главным драйвером экономического роста.

Как передает Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сегодня в Баку на мероприятии на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика".

Он отметил, что в результате целенаправленной экономической политики достигнуты важные результаты в направлении диверсификации экономики Азербайджана:

"Доля ненефтегазового сектора в ВВП значительно выросла. Роль частного сектора в диверсификации экономики, внешнеэкономической политике, привлечении международных экономических партнеров в нашу страну велика.

Мы благодарим добросовестно работающих предпринимателей за развитие Азербайджана. Государство также постоянно оказывает поддержку различными механизмами для расширения предпринимательства, особенно малого и среднего бизнеса, развития конкурентоспособных и экспортоориентированных отраслей. Эти механизмы будут и дальше расширяться для обеспечения устойчивого развития предпринимательской деятельности на фоне глобальных вызовов.

Одно из наших ожиданий от предпринимателей - повышение производительности. Основное условие для этого - знающие и квалифицированные кадры. В то же время повышение технологического уровня предприятий и инвестирование в долгосрочные проекты также являются важными факторами".

Министр подчеркнул, что для расширения экспортных возможностей предпринимателей предусмотрена мера поддержки в виде покрытия государством определенной части транспортных расходов:

"В настоящее время действуют налоговые льготы в Свободной экономической зоне "Алят", промышленных парках, на освобожденных от оккупации территориях. Кроме того, с этого года в Нахчыванской Автономной Республике применяются 10-летние налоговые льготы".