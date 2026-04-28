Вырос объем товарооборота между Казахстаном и Чехией

АСТАНА /Trend/ - По итогам 2025 года объем взаимной торговли Чехии и Казахстана составил 705 миллионов долларов США, увеличившись на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на правительство Казахстана, об этом было сказано на встрече премьер-министра Олжаса Бектенова с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем, прибывшим в Астану с официальным визитом.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, энергетической, транспортно-логистической, цифровой и гуманитарной сферах.

Было отмечено, что Чехия входит в число значимых торгово-экономических партнеров Казахстана в Европе. Приток прямых иностранных инвестиций из Чехии составил 59 миллионов долларов США в 2025 году, увеличившись на 39 процентов по сравнению с 2024 годом.

"Чехия является для Казахстана надежным партнером в Европейском союзе. Важно, чтобы наше двустороннее сотрудничество получило практическое продолжение в виде конкретных проектов в промышленности, энергетике, транспортной логистике, цифровизации и искусственном интеллекте", - подчеркнул Бектенов.

В свою очередь, Бабиш обозначил заинтересованность своей страны в расширении сотрудничества с Казахстаном в областях химической промышленности, энергетики, водных ресурсов и других перспективных направлениях.

Одним из наиболее важных направлений казахско-чешского взаимодействия была названа промышленная кооперация, где акцент сделан на развитие сервисных хабов и локализацию производств. Рассмотрены перспективы взаимодействия по критически важным минеральным ресурсам с упором на глубокую переработку и трансфер технологий.

Отдельное внимание уделено энергетическому сотрудничеству и перспективам партнерства в области модернизации предприятий с внедрением экотехнологий и передовых инженерных решений. Отмечены возможности взаимодействия в атомной энергетике, в том числе в рамках сотрудничества «Казатомпрома» с компанией ČEZ. Дополнительный потенциал имеется в сфере услуг топливного цикла, а также в области технологического обмена, подготовки специалистов и реализации смежных индустриальных проектов.

Также были обсуждены перспективы развития транспортной связности между Казахстаном и Чехией.