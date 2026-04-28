Эльчин Амирбеков провел обсуждения с замминистра иностранных дел Италии

28 апреля 2026 21:47 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Представитель Президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков встретился с заместителем министра иностранных дел Италии Эдмондо Чириелли.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации МИД Италии в соцсети X.

Встреча была посвящена ключевым региональным и международным вопросам, а также укреплению партнерства в стратегических областях политического и экономического сотрудничества между Баку и Римом.

Сообщается, что состоялся широкий обмен мнениями в рамках подписанного в январе Плана действий и в связи с подготовкой к предстоящему визиту премьер-министра Италии Джорджи Мелони.

