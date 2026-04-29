Министерство инфраструктуры Грузии готовит масштабный проект в сфере туризма

БАКУ /Trend/ - Министерство инфраструктуры Грузии сообщило о подготовке масштабного проекта по превращению прибрежной зоны Анаклия–Ганмухури в крупное туристическое направление, а также о мерах по решению проблемы береговой эрозии, передает в среду Trend.

Министр инфраструктуры Реваз Сохадзе заявил, что побережье Чёрного моря в этом районе обладает значительным потенциалом для развития туризма и регионального экономического роста. Проект предусматривает комплексное восстановление прибрежной зоны и строительство современной туристической инфраструктуры. Тендер на строительство планируется объявить после завершения этапа планирования.

Одновременно власти начали аварийные работы по снижению последствий береговой эрозии, особенно в районе Ганмухури, где, по данным ведомства, береговая линия местами сместилась вглубь суши до 100 метров, что привело к потере земельных участков. В настоящее время Департамент автомобильных дорог Грузии проводит восстановительные работы на повреждённых участках.

Кроме того, министерство инициировало более широкое исследование зон береговой эрозии вдоль побережья Чёрного моря с участием международных экспертов. Исследование направлено на разработку долгосрочных мер защиты береговой линии при одновременной поддержке устойчивого развития туризма и инфраструктуры.