В Грузии значительно выросло ипотечное кредитование

БАКУ/Trend/ - Данные Национального банка Грузии показывают, что ипотечное кредитование в стране значительно выросло в первом квартале 2026 года, отражая высокий спрос на жильё и улучшение условий заимствования, сообщает в среду Trend.

Коммерческие банки выдали 12 835 ипотечных кредитов на общую сумму 1,28 млрд лари. Это на 34% больше по объёму по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом количество выданных кредитов выросло на 20%.

Средний размер ипотечного кредита также увеличился и составил 99 600 лари против 89 500 лари годом ранее. Аналитики связывают этот рост с повышением цен на недвижимость и изменениями в кредитной политике, включая снижение минимального первоначального взноса с 15% до 10%, что позволило заёмщикам получать более крупные кредиты.

Одновременно снизилась стоимость заимствований. В марте 2026 года средняя процентная ставка по ипотеке в национальной валюте составила 11,88%, снизившись на 1,45 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.