Азербайджан и Нидерланды намерены расширять сотрудничество в рамках развития Среднего коридора - посол

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Нидерланды намерены расширять сотрудничество в рамках развития Среднего коридора.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила посол Нидерландов в Азербайджане Марианн де Йонг на брифинге по случаю Дня короля в Баку.

"Еще одним направлением, на котором мы намерены сосредоточиться в ближайшие годы, станет транспортная связанность, особенно в контексте развития Среднего коридора. Мы отчетливо видим стратегическое значение Азербайджана как важного транспортного узла на суше и на море. Нидерланды, в свою очередь, также занимают стратегическое положение в Северной Европе благодаря своим морским и сухопутным маршрутам. И в этом направлении, как мне кажется, нам есть чему учиться друг у друга", - сказала она.

Дипломат отметила, что между странами уже налажено активное сотрудничество в портовой сфере и логистике, которое стороны намерены и дальше развивать и укреплять.

"Порт Роттердам является крупнейшим портом Европы, а Баку постепенно становится важным региональным, а возможно, и глобальным торгово-логистическим хабом. Поэтому мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве, обмене опытом и совместной реализации проектов, в том числе в рамках развития Бакинского порта и более широких инфраструктурных инициатив", - сказала она.