Трамп обвинил Мерца в ошибочной позиции по Ирану

БАКУ /Trend/ - Президент США Дональд Трамп раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его позицию по Ирану.

Как передает Trend, об этом Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

Президент США также обвинил канцлера в экономических и других проблемах Германии.

По его словам, Мерц допускает возможность наличия у Ирана ядерного оружия и не до конца понимает последствия такого сценария.

Трамп подчеркнул, что обладание Ираном ядерным арсеналом поставило бы под угрозу весь мир, и заявил, что сейчас предпринимает шаги в отношении Тегерана, которые, по его мнению, другие страны и предыдущие лидеры должны были реализовать значительно раньше.