Иран планирует усилить поддержку инвесторов в Свободной торговой и промышленной зоне Ардебиль

БАКУ/ Trend/ - В Свободной торговой и промышленной зоне Ардебиль, расположенной в провинции Ардебиль на северо-западе Ирана, инвесторам может быть оказана всесторонняя поддержка за счет упрощения процедур выдачи лицензий.

Как сообщает Trend, об этом заявил губернатор иранской провинции Ардебиль Масуд Имами Егана на совещании, посвященном изучению состояния Свободной торговой и промышленной зоны Ардебиль.

По его словам, соответствующие органы должны выдать необходимые лицензии для развития зоны в кратчайшие сроки, поскольку в рамках проектов, уже начатых в промышленном и других экономических секторах этой зоны, существует потребность в развитии инфраструктуры и полной поддержке инвесторов.

Имами Егане отметил, что комплексный проект Свободной торговой и промышленной зоны Ардебиль будет завершен к 21 июня, и он может сыграть важную роль в экономическом развитии провинции. Это, в свою очередь, считается весьма ценной возможностью для экономического роста региона.

Отметим, что в 2024 году Кабинет министров Ирана принял решение о создании Свободной торговой и промышленной зоны Ардебиль в районе Билесувар провинции Ардебиль. Согласно решению, в рамках данной зоны будут предприняты шаги по увеличению занятости, росту экспорта продукции, привлечению инвестиций и упрощению производственных процессов.