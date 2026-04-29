Назван объем средств, вложенных 22 апреля в фонды Ирана с фиксированным доходом

БАКУ /Trend/ - 22 апреля в фонды с фиксированным доходом Ирана поступили деньги на сумму 35,6 триллиона риалов (примерно 27,1 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Организацию бирж и ценных бумаг Ирана.

Согласно информации, вчера стоимость покупок-продаж фондов с фиксированным доходом на рынке капитала составила 248 триллионов риалов (примерно 188 миллионов долларов).

В операции позавчерашнего дня покупатели инвестиционных паев фондов с фиксированным доходом на 29% состояли из физических лиц, а на 71% - из юридических лиц. Со стороны продаж 86% этих паев были проданы юридическими лицами.

Стоимость покупок-продаж золотых фондов составила 61,5 триллиона риалов (примерно 46,5 миллиона долларов), и в результате 778 миллиардов риалов (примерно 588 тысяч долларов) средств физических лиц вышли из этих фондов. В сегодняшних операциях 75% покупателей и 76% продавцов паев золотых фондов составили физические лица.

Стоимость покупок-продаж серебряных фондов составила 4,66 триллиона риалов (примерно 3,52 миллиона долларов). В результате 2 триллиона риалов (примерно 1,53 миллиона долларов) средств физических лиц поступили в эти фонды. 74% покупателей и 31% продавцов паев этих фондов составили физические лица.

Отметим, что в Иране действуют более 500 инвестиционных фондов по различным направлениям, и более 160 фондов с фиксированным доходом также входят в инвестиционные фонды. Фонды с фиксированным доходом инвестируют в основном в корпоративные облигации и банковские депозиты.