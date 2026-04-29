Чехия заинтересована в долгосрочных поставках нефти из Казахстана - премьер-министр

АСТАНА /Trend/ - Чехия заинтересована в долгосрочных поставках нефти из Казахстана.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Акорду, об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в ходе переговоров в расширенном формате с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Астане.

"Мы считаем Казахстан стратегическим партнером. Убежден, что совместными усилиями мы сможем увеличить товарооборот между нашими странами. Прежде всего, мы хотели бы укрепить сотрудничество в энергетической сфере. Крайне заинтересованы в долгосрочных поставках нефти. Безусловно, Казахстан также представляет для нас интерес как крупнейший производитель урана в мире, поскольку наша стратегия развития энергетической сферы опирается на атомную энергетику", - сказал Бабиш.

Премьер-министр отметил, что в Казахстане сформирована прочная структура энергетической безопасности с диверсифицированным подходом к выработке энергии. Он подтвердил готовность чешских компаний к участию в реализации совместных проектов в этой сфере.

Бабиш также поздравил Токаева с успешным проведением референдума по принятию новой Конституции, ознаменовавшей важную веху в укреплении государственности и определении будущего страны.