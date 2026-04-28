  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

В Азербайджане вводится ограничение на выезд из страны за таможенную задолженность

Экономика Материалы 28 апреля 2026 20:24 (UTC +04:00)
Читайте Trend в

Фарида Мамедова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Вводится ограничение на выезд из страны за таможенную задолженность.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс, включенном в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 1 мая.

Согласно изменениям, в случае невыполнения участником внешней торговли обязательства по оплате таможенного долга в сроки, установленные настоящим Кодексом, будет направлено обращение в суд для временного ограничения права участника внешней торговли на выезд из страны.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости