В Азербайджане вводится ограничение на выезд из страны за таможенную задолженность

БАКУ /Trend/ - Вводится ограничение на выезд из страны за таможенную задолженность.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в законопроекте о внесении изменений в Таможенный кодекс, включенном в повестку дня пленарного заседания Милли Меджлиса Азербайджана, которое состоится 1 мая.

Согласно изменениям, в случае невыполнения участником внешней торговли обязательства по оплате таможенного долга в сроки, установленные настоящим Кодексом, будет направлено обращение в суд для временного ограничения права участника внешней торговли на выезд из страны.