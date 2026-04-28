Узбекистан и Китай обсудили расширение сотрудничества в фармацевтической отрасли

БАКУ /Trend/ - 27 апреля в Ташкенте прошли переговоры директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана Абдуллы Азизова с представителями китайских фармацевтических компаний, передает Trend.

Согласно информации, основной темой встречи стало расширение двустороннего сотрудничества в стратегически важных направлениях отрасли, таких как фармацевтическое производство, биотехнологии, выпуск вакцин, препаратов крови, активных фармацевтических субстанций (API), дженериков и инновационных лекарств.

Китайская сторона представила обзор своих позиций на мировом фармацевтическом рынке, а также рассказала о подходах к построению производственных цепочек и разработке современных лекарственных препаратов. Особое внимание было уделено перспективам выхода на рынок Узбекистана и созданию локальных производственных площадок с участием зарубежных инвесторов.

Узбекская сторона, в свою очередь, ознакомила участников встречи с проводимыми реформами в фармацевтической сфере и ключевыми проектами по развитию отрасли.

Отдельно был представлен проект фармацевтического кластера BioPharma City, где при участии местных и иностранных инвесторов создается современная производственная и научная база, соответствующая международным стандартам.

Также было подчеркнуто, что Узбекистан стремится укрепить свои позиции как региональный центр фармацевтической индустрии. Этому способствуют выгодное географическое расположение страны, доступ к рынкам Центральной Азии и СНГ, демографические ресурсы, конкурентные производственные затраты и действующие меры государственной поддержки инвесторов.