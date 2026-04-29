За последние 10 лет число субъектов предпринимательства в Азербайджане увеличилось в 2,5 раза

БАКУ /Trend/ - Если на начало 2015 года в Азербайджане насчитывалось 677 тысяч субъектов предпринимательства, то к концу 2025 года их число превысило 1 миллион 680 тысяч, увеличившись за последние 10 лет примерно в 2,5 раза.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев на мероприятии в Баку на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика".

Он отметил, что за 10 лет, прошедших с момента учреждения Дня предпринимателя, предпринимательская среда в стране по сути перешла на новый этап:

"Если на начало 2015 года предпринимательство находилось в стадии формирования и институционального строительства, то к концу 2025 года мы наблюдаем уже расширенную, цифровизированную и более инклюзивную модель предпринимательства.

Сравнение цифр показывает, что на начало 2015 года в Азербайджане насчитывалось 677 тысяч субъектов предпринимательства, а к концу 2025 года их число превысило 1 миллион 680 тысяч, увеличившись за последние 10 лет примерно в 2,5 раза.

Если посмотреть на структуру этого роста, можно увидеть очень важную тенденцию: число юридических лиц за 10 лет выросло на 126%. Одним словом, предпринимательство в Азербайджане выросло количественно, стабилизировалось структурно и расширилось социально.

Другое важное изменение – цифровизация. Если в 2015 году предпринимательство в основном действовало традиционными методами, то сегодня электронная регистрация, онлайн-услуги и цифровые платформы стали неотъемлемой частью бизнес-среды. А это создает для предпринимателя серьезные преимущества как с точки зрения времени, так и ресурсов".

Тот факт, что на долю частного сектора приходится 76% налогов, уплаченных в государственный бюджет по ненефтегазовому сектору, является показателем того, что предпринимательство является ведущей силой национальной экономики.