До 2030 года будет обеспечена организация самозанятости 30 тысяч безработных - Анар Алиев

БАКУ /Trend/ - До 2030 года в Азербайджане будет обеспечена организация самозанятости дополнительно 30 тысяч безработных.

Как сообщает Trend, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев сегодня в Баку на мероприятии на тему "Развитие предпринимательства - сильная экономика".

Он сообщил, что в целях освоения безработными новых профессий и специальностей по 175 направлениям более 59 тысяч человек были привлечены к профессиональной подготовке.

В то же время для повышения качества рабочей силы и формирования кадрового потенциала, соответствующего реальным потребностям экономики, по этим направлениям разработано 1612 профессиональных и квалификационных стандартов и представлено в пользование работодателям.