МИД Азербайджана и Монтенегро провели политические консультации

БАКУ /Trend/ - В городе Подгорица состоялся очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджанской Республики и Монтенегро.

Об этом Trend сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Отмечено, что азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, а делегацию Монтенегро - государственный секретарь министерства иностранных дел Периш Кастратович.

В рамках консультаций был рассмотрен текущий уровень политических связей по вопросам двустороннего сотрудничества, подчеркнута важность взаимных визитов для укрепления существующего политического диалога.

Кроме того, состоялись обсуждения текущего состояния и перспектив развития сотрудничества в экономической, энергетической, туристической и гуманитарной сферах, а также стратегических энергетических и транспортных проектов, реализуемых Азербайджаном. Кроме того, был проведен обмен мнениями по существующим планам по расширению договорно-правовой базы.

Стороны уделили внимание взаимодействию на международных платформах, а также развитию сотрудничества в рамках различных международных организаций и взаимной поддержке кандидатур.

В ходе консультаций состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в регионе, процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений, широкомасштабных работах по восстановлению, реконструкции и разминированию на освобожденных от оккупации территориях, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

В рамках визита Ф. Рзаев также провел рабочие встречи с рядом официальных лиц Монтенегро, принял участие в обсуждениях в формате "круглого стола" в Университете Монтенегро.