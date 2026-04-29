В Грузии сообщили о продлении сроков крупного инфраструктурного тендера

БАКУ/ Trend/ - Министерство инфраструктуры Грузии сообщило о продлении сроков крупного инфраструктурного тендера на участок объездной дороги Тбилиси Авчала–Аэропорт, передает Trend.

Стоимость тендера составляет около 932 млн лари. Новый срок подачи заявок установлен на 1 июня, после предыдущих переносов с 15 апреля и 8 мая. Власти пояснили, что отсрочка предоставлена по просьбе компаний-участников, которым потребовалось дополнительное время для подготовки детальных предложений.

Проект предусматривает строительство 22,5-километровой четырёхполосной автомагистрали, направленной на снижение транспортной загруженности столицы. Он будет реализован в двух основных участках:

участок Авчала–Глдани протяжённостью 5,8 км;

участок Глдани–Аэропорт протяжённостью 16,7 км.

Трасса начнётся в районе железнодорожного моста Авчала и завершится вблизи территории рынка Лило.

В рамках проекта предусмотрено строительство 16 мостов, четырёх параллельных тоннелей и четырёх транспортных развязок, что подчёркивает его высокую техническую сложность.