Нидерланды рассматривают возможность визита нового премьер-министра в Баку - посол

БАКУ/Trend/ - Рассматривается возможность организации визита в Баку премьер-министра Нидерландов Роба Йеттена в течение текущего года.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила посол Нидерландов в Азербайджане Марианн де Йонг на брифинге по случаю Дня короля в Баку.

"За последний год мы наблюдали значительный прогресс в двусторонних отношениях и намерены продолжать развивать сотрудничество", - сказала она.

Дипломат отметила активизацию политического диалога как на техническом, так и на высоком уровне, подчеркнув особую важность контактов между руководством двух стран.

"В Нилерландах новый премьер-министр, который недавно вступил в должность, и сейчас мы рассматриваем возможность организации его визита в Баку в течение этого года. Приглашение уже направлено, и мы надеемся, что премьер-министр Йеттен сможет посетить Азербайджан в этом году", - подчеркнула де Йонг.