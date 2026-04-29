Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки Кыргызстана и Того

БИШКЕК /Trend - Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 29 апреля провел переговоры с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фор Эссозимна Гнассингбе, в ходе которых стороны обстоятельно обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Кыргызстана, на встрече было уделено особое внимание партнерству в таких сферах, как энергетика, цифровизация, здравоохранение, образование, сельское хозяйство и финансовый сектор, а также подтверждена приверженность дальнейшему расширению многостороннего сотрудничества в рамках ООН, ОИС и Африканского союза в интересах устойчивого развития двух государств.

Президент Садыр Жапаров, приветствуя Фора Эссозимну Гнассингбе, отметил, что он является первым главой государства из африканского континента, прибывшим в Кыргызстан с официальным визитом, и выразил уверенность, что эти мероприятия заложат прочную основу для укрепления политического диалога и развития двустороннего сотрудничества.

"Кыргызстан придает большое значение расширению сотрудничества со странами Африканского континента.

Того пользуется авторитетом в Западной Африке, является активным членом региональных организаций и ведет активное политическое и торгово-экономическое сотрудничество с соседними и ведущими странами мира", - сказал Президент Садыр Жапаров.

В этом контексте глава государства подчеркнул заинтересованность Кыргызстана в развитии сотрудничества с Того, как с перспективным партнером в Африке по всем направлениям.

"Фундаментом для вывода кыргызско-тоголезского сотрудничества на качественно новый уровень станет пакет подписываемых сегодня документов", - отметил глава государства.

В свою очередь, Фор Эссозимна Гнассингбе отметил, что данный визит знаменует собой новый этап в отношениях между двумя странами и акцентировал на заинтересованности Того во взаимовыгодном и прочном партнерстве.

Он подчеркнул, что несмотря на географическую удаленность Того и Кыргызстана, у стран схожие приоритеты.

"Соглашения, которые мы подписываем сегодня охватывают важнейшие сферы, которые создают основу для будущего развития отношений между нашими странами.

Эти соглашения - не предел, для нас это только начало. Теперь наша задача - воплотить их в жизнь, методично и последовательно", - заключил председатель Совета министров.

В завершение встречи, стороны договорились в ближайшее время приступить к практической реализации озвученных предложений и задействовать компетентные государственные органы двух стран.