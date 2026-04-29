В Баку пройдет форум на тему "Усиление роли молодежи в постколониальную эпоху"

БАКУ/Trend/ - 30 апреля и 1 мая Бакинская инициативная группа проведет в столице международный Молодежный форум на тему "Усиление роли молодежи в постколониальную эпоху".

Как сообщает Trend со ссылкой на БИГ, в форуме впервые примут участие молодые дипломаты, исследователи, специалисты в области международного права, эксперты в сфере здравоохранения, представители политических партий и организаций, выступающих за независимость, лидеры молодежных организаций и студенты университетов, представляющие нынешние и бывшие колонии.

Отмечается, что гости из семнадцати стран в целом ознакомятся с нашей страной, а также поделятся своим опытом. Кроме того, к форуму присоединятся иностранные студенты и исследователи, получающие образование в высших учебных заведениях нашей страны.

Участвующая в мероприятии молодежь проведет обмен мнениями по вопросам создания международной сети солидарности и платформы сотрудничества молодежи в борьбе против современных проявлений колониализма и неоколониализма, а также разработки более системных и эффективных механизмов международного сотрудничества вокруг общих целей.

Кроме того, будут обсуждаться вопросы прекращения колониального управления и неоколониальной политики на территориях, подвергшихся колонизации, ускорение процесса самоопределения, а также освобождения территорий, включенных в список деколонизации ООН, включения в этот список других колоний, а также многочисленные проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается местное население на колониальных территориях, и вопросы решения проблем молодежи, вынужденной покидать свои страны из-за давления со стороны правительств, проводящих репрессивную политику в отношении этнических меньшинств.